Revue de presse | Noël: «Peu importe ce que le gouvernement va nous dire, je pense que les gens vont faire pas mal à leur tête»

« François Legault a deux cartons sur son bureau : sur l'un c'est Noël et sur l'autre c'est écrit les écoles (...) Noël, c'est un symbole. Depuis plusieurs semaines, on n'a pu participer à des rassemblements. Il y a comme un besoin pour bien des gens de retrouver leurs amis et leur famille. Peu importe ce que le gouvernement va nous dire, je pense que les gens vont faire pas mal à leur tête (...) Le flou persiste, c'est là que les interprétations partent. Les parents se demandent: quand allez-vous nous annoncer ça? Allez-vous nous offrir un service de garde? Les gens des services de garde sont à terre, sont épuisés (...) C'est d'une lenteur, nos deux mammouths: la Santé et l'Éducation. »