Plan vert du gouvernement Legault | «C’est un torchon, ce plan est frappant d’insignifiance» - Luc Ferrandez

«Le GIEC a fixé une cible de réduction de GES de 50% pour 2030 pour qu’on puisse atteindre les objectifs de Paris. On a signé l’Accord de Paris. Eux, ils ont dit : ‘’Non, non, c’est trop, on n’y arrivera pas, on va prendre 37,5% de réduction’’. C’est vrai, c’était plus réaliste compte tenu de la situation du Québec. Mais là, on n’est même pas à 40% de l’objectif qu’on avait déjà réduit. C’est dur à comprendre qu’on fuit autant que ça nos responsabilités»