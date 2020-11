Revue de presse | COVID-19 au Québec: «L'idée de prolonger le congé des Fêtes avance»

« Je le sais, je vous entends, je vous lis. Vous allez me dire: ce n'est pas tout le monde qui peut s'arrêter deux semaines de plus après la période de Noël. Pourquoi on ne fait pas de l'enseignement en ligne d'une part, deuxièmement, ça va prendre des gens à la maison. Est-ce qu'on va ouvrir des services de garde pour les parents qui travaillent dans le système de santé. Il va y avoir des contacts, que les contacts qui ont baissé vont augmenter de nouveau durant les Fêtes (...) Québec y pense; ça ne veut pas dire que ça va se faire. On lance ça comme un ballon pour voir comment les gens vont réagir. »