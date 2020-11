Jour du Souvenir | Pourquoi doit-on se rappeler de la Première Guerre mondiale?

«Au Canada, on ne l’a pas pour faire valoir notre passé et ses grands moments. Écoutez les chiffres, je suis tombé par terre en les lisant. Au Canada, il y a eu 67 000 morts à la Première Guerre mondiale, sur 7 millions de personnes. C’est deux fois plus de morts, en proportion de la population, que les Américains à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de films américains sur la Deuxième Guerre mondiale. Si on avait le même enthousiasme par rapport aux exploits militaires du Canada, on aurait un film par semaine. Et d’autant plus qu’à la Première Guerre mondiale, le Canada s’est distingué»