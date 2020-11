Produits chinois dans le Panier Bleu | «C’est un fourre-tout pas possible» - Luc Ferrandez

«Ce n’est pas une mauvaise initiative, mais ça montre les limites de tous ces programmes d’achat local. J’ai un malaise par rapport aux achats locaux. J’ai un malaise avec l’objectif de souveraineté alimentaire à 80-90%. Tout ce qui est exportation agricole représente 85% des emplois dans les pays les plus pauvres au monde. Avec nos belles campagnes d’achat local, mais de se couper complètement du monde, à mon avis, ce n’est pas souhaitable et c’est impossible. La preuve, on se retrouve avec des produits chinois»