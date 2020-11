«On ne peut pas lever la garde et dire que le vaccin s'en vient et revenir à nos bonnes vieilles habitudes» -Paul Arcand

« Les annonces publiques sont importantes. Quand Pfizer est sorti, cela a eu un effet immédiat sur les marchés boursiers, retour de la confiance (...) Merveilleux, mais attendons de voir les détails de l'étude (...) Faut aussi être prudent et vigilant parce qu'en parallèle, on ne peut pas lever la garde et dire que le vaccin s'en vient et revenir à nos bonnes vieilles habitudes. Ce serait une erreur fondamentale. Ça demeure élevé dans des secteurs comme le Saguenay Lac-Saint-Jean et l'Estrie qui a basculé au rouge. »