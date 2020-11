La COVID a-t-elle finalement joué en faveur de Trump?

« Le travail de terrain compte encore pour beaucoup (...) La prestation de M. Trump, c'est un gars qui a eu la COVID et se promenait sans masque et faisait des rassemblements tandis que M. Biden, qui ne l'a pas eue, se promenait constamment avec le masque donnant souvent l'impression que l'économie serait plus lente à repartir sous lui qu'elle l'aurait été sous M. Trump. »