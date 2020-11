Élection présidentielle américaine | Pensez-vous que Donald Trump sera réélu?

La fébrilité est à son comble aux États-Unis et partout dans le monde, mardi, alors que le sort de la présidence américaine se joue.

Si on se fie à une majorité de sondages nationaux, Joe Biden devrait devenir le 46e président américain et empêcher Donald Trump de présider un second mandat. Mais les Américains retiennent leur souffle parce l’élection de 2016 ne s’étaient pas conclu comme prévu avec l’élection de Hillary Clinton.

Isabelle Maréchal a notamment demandé au président de Léger marketing si on pouvait se fier aux sondages.