Revue de presse | Élections américaines : des lendemains violents ?

« Ce qui inquiète, c'est bien sûr la nuit prochaine et les jours qui viennent. Des magasins dans de grandes villes comme Washington et New York ont décidé de se préparer à des émeutes (...) On placarde et on dit que durant le mois d'octobre, il y a eu une augmentation importante du nombre d'armes à feu vendues, surtout dans les derniers jours d'octobre. Vous voyez cette tension et si Trump est battu, comment ses partisans vont réagir ? »