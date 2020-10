Pour ou contre le changement d’heure?

«On rentre dans la déprime saisonnière typique au changement d’heure. On va perdre surtout une heure de lumière en fin d’après-midi. Avec la perte de lumière, ça va affecter notre appétit. Les gens vont revenir à la maison et il va faire noir. Vous allez avoir plus faim que d’habitude. Il va y avoir des conséquences sur votre sommeil avec des changements d’humeur»