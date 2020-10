«Opération Sous Zéro 2020» | Paul Arcand et le 98.5 font appel à votre générosité

L'animateur Paul Arcand et toute l'équipe du 98.5 se joignent au Centre communautaire Hochelaga dès 5h30 jeudi matin pour l'aider à poursuivre le mandat qu'il s'est donné depuis 2004, celui de vêtir convenablement les enfants pour l'hiver.

Plus de 25 000 enfants ont reçu l’aide du centre depuis une quinzaine d’années.

Le but de l'Opération Sous Zéro est de fournir des vêtements d’hiver neufs et de qualité à des enfants à travers la province: habits de neige, tuques et cache-cous, en prévision de l’hiver québécois, souvent long et rigoureux.

« Un peu de chaleur qui va droit au cœur, par la fierté, la confiance et l’estime de soi qu’ils éprouvent. »