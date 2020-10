Arbre coupé à l'insu de la propriétaire à Laval | «Bienvenue dans le merveilleux monde de la bureaucratie municipale» - Paul Arcand

« À Laval, la réponse, c’est oui. C’est là que c’est insultant. Un arbre, c’est plus que la somme d’un tronc et des branches. Je connais des gens qui ont planté un arbre pour mettre les cendres d’un proche décédé ou à la naissance d’un enfant. Ç’a une valeur symbolique et sentimentale. Peut-on prendre un temps pour aller parler avec des gens chez qui on va aller couper un arbre ? Après ça la ville se cache derrière l’argument, c’était sur l’emprise publique»