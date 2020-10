La définition de « proche aidant » fait jaser en résidences privées pour aînés

« On a assoupli les règles au début du mois de mai. En ce moment, on a assoupli tellement que la notion même de proche aidant perd tout son sens parce que là ce sont tous les membres de la famille qui sont considérés à toutes fins pratiques comme un proche aidant (...) Il faut que je maintienne un équilibre entre les droits individuels, les besoins individuels de résidents et les droits à la vie de la communauté de mes résidents. Ce n'est pas le moment de se transformer en visiteur et à une fréquence trop grande. »