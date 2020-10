Revue de presse | « Je ne peux pas croire que quelqu'un organise un mariage avec 100 personnes dans une maison »

« Je ne peux pas croire que quelqu'un organise un mariage avec 100 personnes dans une maison et qu'on décide de procéder quand même. Ce n'est pas un lieu de culte, une maison. Tu peux peut-être avoir un mariage, mais il ne faut pas charrier non plus. En même temps, ce que cela traduit, c'est que s'il n'y avait pas eu des mesures plus strictes, ça aurait grimper pas mal plus (...) On a de la difficulté à respecter les consignes. Les gens sont fatigués et un peu frustrés de tout ça. Ce n'est pas le confinement du printemps, mais chaque personne se fait dire de limiter ses contacts. Ça peut devenir long. C'est inquiétant pour la santé mentale des Québécois. »