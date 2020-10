Après avoir publié une dizaine d'ouvrages sur la pédiatrie sociale, le Dr Gilles Julien pédiatre social, président et cofondateur de la Fondation du Dr Julien, accepte de se livrer de manière beaucoup plus personnelle sur son parcours et sur ses défis, mais aussi sur les épreuves des dernières années.

Au micro de paul Arcand pour la parution de son livre « Une vie comme une course à obstacles », il précisait également ses intentions pour les années à venir.