Le pire évité lors d'une fête juive à Boisbriand | «On ne peut pas utiliser la religion comme exception» -Julius Grey

« Tout le monde doit se plier à l'obligation de combattre la pandémie, surtout que ce ne sont pas seulement eux qui sont en jeu, ce sont leurs enfants. Il n'y a pas d'excuses. S'il faut sauver une vie, on fait le nécessaire (...) Je ne comprends pas pourquoi ce message ne passe pas. Il n'a pas passé en Israël, ça n'a pas passé à Brooklyn et ça n'a pas passé ici. C'est une question de sécurité publique donc les restrictions sont justifiées et doivent être respectées (...) On ne peut pas utiliser la religion comme exception. »