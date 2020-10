Opposés au confinement | Des médecins signent une pétition

«Je ne nie pas le virus, c’est un adversaire de taille. On est en guerre et dans une guerre, il y a des morts et des blessés. Je dis juste que notre méthode a plus de bon sens que la leur. Le seul traitement, c’est l’immunité par le vaccin qu’on n’a pas encore et l’immunité normale. Même si on essaie d’empêcher Mère Nature de faire ce qu’elle veut, elle le fait pareil. Il faut se résigner à ça»