Revue de presse | Éric Lapointe plaide coupable: «On a tendance avec raison d'haïr ce genre d'entente»

« On a tendance avec raison d'haïr ce genre d'entente. Il y a toutes sortes de raisons qui font que ça arrive: tu ne veux pas imposer un procès, tu veux surtout négocier l'atterrissage. Éric Lapointe, il sait ce qu'il a fait: il était saoul, il est rentré, il a pris une fille par le cou et l'a poussé vers le garde-manger. Le classique: tu plaides non-coupable. On peut lire ce matin que la victime n'est pas nécessairement d'accord avec ça. Elle était prête à aller témoigner, à raconter ce qui s'était passé et souhaitait autre chose que cette conclusion. »