Revue de presse | 75% des Québécois ont l'intention de respecter les consignes COVID

« Si tu ne veux pas te soumettre, peux-tu te mettre un post-it pour dire qu'on n'a pas à te soigner aussi si jamais tu es malade (...) La question, je pense qu'elle est simple et la réponse aussi : est-ce qu'on stoppe la deuxième vague collectivement ou on se laisse frapper ? Je pense que les gens sont prêts à se serrer les coudes encore une fois (...) Le Québec ne performe pas bien, le Québec, c'est une des pires performances. Le gouvernement actuellement est toujours une coche en retard pour certaines mesures parce qu'on a peur de brusquer. C'est à chacun de nous de décider comment on va gérer ça (...) Il y a une limite au yo-yo qu'on peut jouer et on l'a vu cet été. »