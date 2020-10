Revue de presse | «Y en a-t-il sérieusement qui pensent que le 28 octobre, on repart comme avant?»

« Dans les courriels que je reçois, beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre et pas seulement les propriétaires de gyms (...) On a un peu de misère à suivre pourquoi ça n'a pas été décidé avant. On vient de découvrir qu'il manque de concierges dans les écoles. Je ne la comprends pas. Comment ça se fait que cela n'a pas été fait au mois d'août. Les concierges répètent depuis le début que c'est impossible de s'assurer de toutes les tâches de nettoyage et de désinfection. Comment ça se fait qu'on arrive en octobre et là on va lancer cet appel rapide et qu'on va fermer des gens. Je ne la comprends pas. »