Récalcitrants qui refusent de porter le masque | Devraient-ils renoncer à leur droit d’être soignés s’ils sont infectés par la COVID-19?

«Mais on doit faire attention, car il y a une pente glissante. On est une société très inclusive, très solidaire au Québec. Donc, il faut faire attention à ne pas accentuer la polarisation entre les deux camps en disant qu’on ne devrait pas les soigner. Ça, ça me fait un peu peur parce que ça présume qu’on est tous égaux dans nos connaissances et notre niveau d’éducation par rapport au coronavirus. Ça nous pousse aussi à agir comme dans un État policier»