Revue de presse | « Fermez le micro du Dr Arruda s.v.p. » -Paul Arcand

«Il est grandement temps que le gouvernement du Québec recadre son message, soit plus clair, plus précis et plus transparent dans son argumentaire». Voilà comment Paul Arcand lançait sa revue de presse en ce début de semaine où on attend de nouvelles mesures sanitaires et sociales.

En répétant que «le Québec a le pire bilan au Canada», l'animateur parlait écoles, sports, culture et cafouillage du Dr Arruda.