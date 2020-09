Révélations explosives sur les impôts de Donald Trump | «Ce que j’aimerais vraiment savoir, c’est qui détient ses dettes?» - Luc Lavoie

Le New York Times a mis la main sur les déclarations fiscales des 20 dernières années de Donald Trump.

Le quotidien américain a publié un dossier explosif, dimanche, sur les déclarations fiscales de Donald Trump.

Parmi les révélations du New York Times, on apprend que Donald Trump n’a payé que 750$ d’impôts fédéraux en 2016 et en 2017 et qu’il n’a payé aucun impôt durant 10 des 15 années précédentes.

Donald Trump qui est d’ailleurs le seul président américain à ne pas avoir rendu publics ses impôts a qualifié les informations du New York Times de «Fake News».

Qu’en pensent Bernard Drainville et Luc Lavoie?