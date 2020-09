«On a tous un rôle à jouer pour stopper la transmission, qu’on ait 15 ans ou 82 ans» - Patrick Lagacé

Patrick Lagacé et Bernard Drainville ont commenté les agissements d’une dame âgée qui s’entête à ne pas respecter les consignes de la santé publique.

Comme il l’a écrit dans sa chronique de dimanche dans La Presse +, Madame L. a 82 ans et elle se rebelle contre les consignes sanitaires.

Quand elle a reçu un diagnostic de COVID-19 en septembre dernier, la direction de la résidence L’Oasis où elle habite, à Laval, lui a demandé de demeurer dans son appartement, le temps de la période de confinement.

Mais Madame L. n’a pas écouté cette directive. Non seulement elle sortait constamment de son appartement, mais elle ne portait pas de couvre-visage et ne respectait pas la distanciation physique non plus.

La direction a placé un garde de sécurité devant sa porte, mais en vain.

Madame L. a transmis la COVID-19 à trois autres résidents, dont une de ses amies qui est en morte.