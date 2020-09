Le gouvernement Legault accusé d’anglicisation | «Depuis quand est-on devenu des petites bibittes fragiles comme ça?» - Lise Ravary

«Depuis quand est-on devenu des petites bibittes fragiles comme ça? Mon Dieu, on rajoute 10 000 pieds carrés à Dawson et c’est la fin de la francophonie en Amérique du Nord. Ouf! McGill, c’est un autre dossier beaucoup plus complexe. On parle français au Québec depuis 1608, quand Champlain est arrivé. On a traversé la Conquête, on a vécu sous le conquérant. Non seulement on parle encore français, mais à bien des égards, on est un nouveau peuple à ce qu’on était il y a 50 ans. Émancipé, ouvert, avec des gens qui rayonnent partout sur la planète»