La DPJ, «c'est vraiment une machine pourrie de l'intérieur» - Amélie y a travaillé 10 ans

« C'est comme si on me demandait de faire l'inverse de l'intérêt de l'enfant. C'est vraiment une machine pourrie de l'intérieur (...) Il n'y a pas de dossiers stables à la DPJ (...) Mon quotidien, c'était de me faire envoyer promener, des parents agressifs avec des problèmes de santé mentale, des problèmes de consommation avec des enfants qui ont des troubles d'attachement, de comportement, de santé mentale. C'est comme si on devait être spécialistes de tout, mais en même temps, on est spécialiste de rien et on ne fait qu'éteindre des feux. »