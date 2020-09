«Il manque une centaine de professeurs» | La COVID n'explique en rien la pénurie de profs à Montréal

« Il manque une centaine de profs à temps plein ou à temps partiel (...) La situation n'est pas très reluisante. Actuellement, c'est fort inquiétant. On parle d'une pénurie, mais à Montréal, c'est une hémorragie. Les profs fuient le Centre de services de Montréal ou fuit l'enseignement tout court. (...) Dans Montréal, on a plus de milieux défavorisés, on a plus de milieux allophones, on a plus d'élèves en difficultés intégrés en classe. »