Revue de presse | «Ça fait dire aux scientifiques que la deuxième vague est déjà partie»

«Plus on va tester, plus on va en trouver. Le Dr Weiss disait la semaine dernière que quand vous avez un chiffre, vous pouvez le multiplier les cas par 7, parfois par 10. Ce qu’on remarque, c'est le nombre de cas d’éclosions; ça fait dire aux scientifiques que la deuxième vague est déjà partie. Quand vous avez des éclosions, c’est l'effet domino qu'on veut mesurer. La difficulté que le gouvernement a, c'est de vous convaincre que c'est une deuxième vague parce que le nombre d’hospitalisations demeure relativement stable et on n'est pas dans une flambée de décès comme au printemps.»