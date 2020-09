Agressivité sur les réseaux sociaux | «On a comme perdu une partie de notre humanité» - Isabelle Maréchal

«Les gens sont frustrés parce qu’on est dans une période de crise qui limite les possibilités. Des gens sont frustrés et en colère parce qu’ils ont perdu leur emploi, parce qu’ils sont malades, parce qu’ils trouvent que certaines personnes sont insouciantes. Et à l’inverse, il y a des gens qui sont frustrés parce qu’ils prétendent qu’on brime leurs droits et libertés. Donc, on se retrouve avec une société où il y a beaucoup de monde en maudit. Et on vit à une époque où on peut déverser sa colère sans aucune retenue sur les réseaux sociaux»