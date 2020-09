Coiffeuse jugée responsable d'une éclosion | «Le ministre Dubé m’a téléphoné pour s’excuser, mais le mal est déjà fait»

« Les gens sont très méchants, ce n'est pas possible. Faut le vivre, c'est plus dur à vivre de se faire détruire comme ça que d'avoir vécu l'histoire du COVID (...) Le ministre Dubé m’a téléphoné pour s’excuser, pour dire que c'était sa faute, qu'il avait mal agi, qu'il aurait dû s'informer avant de répandre une traînée de poudre comme ça qui est si négative. Il dit je vais tout faire pour replacer la situation, mais le mal est déjà fait. Mon nom est déjà taché et je trouve ça dommage. »