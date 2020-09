Revue de presse | «Faudrait pas commencer à jouer à la victime politique» -Paul Arcand à la mairesse de Longueuil

« Faudrait pas commencer à jouer à la victime politique (...) On a mis un paquet de personnes en quarantaine; des gens qui ont eu des contacts alors que vous connaissiez le résultat de votre test positif et que vous n'avez pas jugé bon informer ces personnes-là. Moi, je trouve que c'est irresponsable. Je comprends que le dossier est personnel, mais comme mairesse d'une ville, tu décides de le rendre public le mardi. Pourquoi n'as-tu pas informé les gens avec lesquels tu as eu des contacts? C'est assez bizarre. Ça été quoi le rôle de la Santé publique dans cette affaire-là? »