Jocelyne Cazin fait son coming-out

«Parce que les deux hommes de ma vie m’ont rejetée pour une raison bien précise. J’avais pris 50 livres en six mois et ils n’ont pas aimé ça. Et là, je me suis retrouvée seule. Et là, j’ai rencontré la passion de ma vie qui est un Iranien et au bout de deux ans, j’étais seule et ce sont dans les bras d’une femme qui ont été ouverts vers moi. Et là a commencé ma vie homosexuelle. Mais j’ai découvert par la suite, quelques années plus tard, que j’aime aussi les hommes»