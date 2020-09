Possibilité de reconfinement | «L'État n'a plus l'argent pour nous soutenir comme il l'a fait dans la 1re phase»

«J’ai pris un papier et un crayon pour comprendre pourquoi ils s’énervent tant que ça. Et j’ai compris, Il y a eu un doublement du nombre de cas en dix jours au début septembre. Il reste 10 fois 10 jours d’ici Noël. S’il y a un doublement de cas dans chacun de ces 10 jours, on aura 307 000 nouveaux entre Noël et le Jour de l’an. On ne se rendre jamais là parce qu’on va mettre le confinement avant. Mais ce que ça dit, c’est que la courbe est extrêmement aiguë et que ça se transmet vite à beaucoup de gens»