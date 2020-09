COVID-19 | «Les gens ont l'air de penser que d'être testés positif, ce n'est pas grave» -Paul Arcand dans sa revue de presse

« On parle principalement de jeunes qui ont été testés. Il y a eu des regroupements, des partys (...) Je vais citer le Dr Leduc: environ 20% des jeunes qui ont reçu un diagnostic positif continuent de sortir. Ils le savent, ils ne sont pas en attente d'un résultat, ils sont au courant, mais font comme si de rien n'était. Ils vont dans les bars, font des courses. Le Dr Leduc dit qu'il faut maintenant passer dans un mode plus coercitif parce que cela n'a plus de bon sens. Les gens ont l'air de penser que d'être testés positif, ce n'est pas grave... »