Revue de presse | Coups de feu à Montréal : «Est-ce que la police lève le pied?»

À Montréal, des coups de feu ont été tirés, tard dimanche soir, dans le secteur Pointe-aux-Trembles et les citoyens de l'endroit sont de plus en plus inquiets puisqu'ils en entendent à répétition.

Des impacts de balles ont été trouvés sur un immeuble résidentiel, mais aucune victime ni suspect ne se trouvait sur place.

Dans sa revue de presse, Paul Arcand revenait sur les incidents du week-end relatés par la chroniqueuse Marie-Laurence Delainey, lundi matin.