Hockey et homosexualité : pourquoi est-ce encore tabou en 2020?

Yanic Duplessis est un grand adolescent qui joue au hockey à un haut niveau. Il n’est pas le seul. Mais lui, il est homosexuel. Et il l’a révélé publiquement.

Repêché par les Voltigeurs de Drummondville en 2019, Yanic Duplessis, a joué durant deux saisons avec l’équipe de moins de 18 ans des Flyers de Moncton.

En conversation avec Isabelle Maréchal, le jeune homme âgé de 17 ans originaire du Nouveau-Brunswick admet que « ce n’est pas quelque chose que tu vois très souvent », mais maintenant qu’il est sorti du placard, « c’est sûr que c’est une pression enlevée des épaules. »

Et depuis combien de temps Yanic Duplessis voulait publiquement sortir du placard?

« Publiquement, ça faisait trop longtemps (rires). En équipe, on dit qu’il y a une personne sur 10 qui est gaie. Et on a 20 joueurs dans une équipe de hockey…

« Je ne dis pas qu’il y a deux joueurs par équipe, mais je suis sûr que je ne suis pas tout seul qui joue au hockey et qui est homosexuel.