Le PM appelle la population à dénoncer les individus récalcitrants | Dénoncerez-vous un proche?

«Je ne suis pas convaincu que la délation va fonctionner tant que ça, peut-être les premiers jours. Mais est-ce que les policiers vont avoir le temps de se rendre? Est-ce qu’on va faire des inspections systématiques de bars? Et si on veut mettre plus de policiers sur la route, l’école nationale de police n’est pas en mesure de fournir des candidats policiers»