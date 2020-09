Santé et COVID-19 | «Toutes sortes de pirouettes statistiques qui ne tiennent pas la route» -Paul Arcand

« C'est complètement aberrant. On savait que le système de santé marchait encore à l'âge de pierre, mais que le Québec ne soit pas capable de fournir un portrait précis, juste, de combien d'écoles sont touchées, de combien de cas de COVID, combien d'élèves qui ont été placés en période quarantaine. On a toutes sortes de pirouettes statistiques qu'on nous donne qui ne tiennent pas la route. Si j'étais un décideur et que quelqu'un se présente devant moi, incapable de me donner le chiffre, le bon; je pète ma coche. »