Pourquoi adhère-t-on aux théories du complot? | «C’est une méfiance généralisée envers les autorités»

«Et les théories du complot sont là pour rassurer les gens, pour pointer du doigt des gens qu’on aimerait qu’ils soient responsables, pour trouver un sens à tout ça. On trouve une communauté qui partage nos insécurités et on trace une ligne entre les bons et les méchants. Le virus existe dans un réservoir animal et qui a muté de façon aléatoire, de sorte qu’il peut infecter les êtres humains. Ce n’est pas quelque chose qui est facile à comprendre. Donc, quand on nous lance que c’est Bill Gates qui est derrière tout ça, que ça été créé en laboratoire, que c’est une arme biologique. Là, on a une histoire qui est facile à suivre et quelqu’un à blâmer pour ça»