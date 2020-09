Engouement pour le télétravail | «Je pense que ce sera permanent» - Luc Ferrandez

«Que certains commerces disparaissent on n’en pleurera pas, car Montréal a beaucoup plus de commerces par rapport à d’autres grandes villes d’Europe. Ce qui serait grave, c’est que de grosses adresses sur la rue Sainte-Catherine tombent. Comme La Baie, Simons, Sports Experts. Parce que les gens qui travaillent au centre-ville magasinent beaucoup sur leur heure de dîner. Il y a 350 000 personnes qui viennent vers le centre-ville chaque jour. C’est énorme et ç’a beaucoup d’impact. Il ne faudrait pas que la fibre même du centre-ville s’effondre et que ça devienne une ville fantôme»