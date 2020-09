Revue de presse | «Le centre-ville est mort» -Paul Arcand

Le télétravail semble vouloir s'implanter de plus en plus et devrait prendre encore plus d'ampleur, selon un sondage.

Selon les données recueilies, 59% des personnes sont prêtes à travailler à distance de Montréal trois jours par semaine.

Rien de bien réjouissant pour un centre-ville moribond depuis le début de la pandémie. Travaillant à la Place Bonaventure, l'équipe de l'émission matinale du 98.5 peut en témoigner.