Relâchement des Québécois | «Je suis de ceux qui ont arrêté de se méfier» - Luc Ferrandez

«M. Legault a raison de passer un savon aux Québécois, mais en même temps, la semaine passée, il disait que les choses allaient mieux. C’est lequel qui est vrai, qui reflète la réalité ou juste des craintes? Même quand on est plein de bonne volonté et qu’on n’est pas dans le complot, parfois, je ne sais plus ce qu’on essaie de me dire. Je pense que le gouvernement aurait intérêt à être plus clair, plus précis»