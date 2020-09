Une compagnie tente de camoufler un vol de données | «Cette attitude commence à me faire suer royalement» -Paul Arcand

« S'il y a un dossier qui m'enrage, c'est l'attitude de ces entreprises ou institutions qui se font voler des informations, les données personnelles de leurs clients et qui tentent essentiellement de se protéger le derrière (...) Me faire répondre cette phrase arrogante qui est une pure connerie que cela ne concerne que 5000 clients et que donc on n'en parle pas, que c'est arrivé il y a un an et qu'on commence à l'apprendre et qu'on fait des manoeuvres à l'interne pour étouffer l'affaire. La priorité, ce n'est pas de trouver la faille, c'est de faire en sorte que personne ne parle de ça. Cette attitude commence à me faire suer royalement. »