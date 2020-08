Mouvement anti-masques | «Gardons un espace où on peut se parler et se respecter»

«Je veux juste dire aux anti-masques et à ceux qui pensent que c’est un grand complot des gouvernements et des mondialistes pour les mettre au pas et leur retirer leurs libertés. Vous avez le droit de critiquer les mesures du gouvernement. Il n’y a personne qui veut vous enlever le droit de critiquer le gouvernement. On est dans une démocratie. Vous avez le droit de le faire. Mais, vous ne pouvez pas vous draper dans une espèce de vérité que vous seriez les seuls à détenir. Et tous les autres qui ne pensent pas comme vous sont des espèces d’innocents qui ne comprennent rien et qui sont les complices des gouvernements totalitaires. Ça n’a aucun bon sens. Il faut garder les canaux du dialogue ouvert. Vous ne pouvez pas juste vous refermer sur vous-même et dire que tous ceux qui ne pensent pas comme vous sont des cruches et des suppôts de Satan. Un satanique de gouvernement qui veut juste nous faire avaler le poison de la COVID pour mieux nous brimer dans nos libertés. Voulez-vous svp vous calmer le pompon et rester ouverts, au moins, à une autre vérité!»