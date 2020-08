Drainville | «On va peut-être perdre jusqu'à 700 millions avec la cimenterie de Port-Daniel»

«J'ai parlé à des sources gouvernementales à Québec en fin de semaine et on m'a confirmé que c'est la Caisse de Dépôt qui veut vendre sa participation dans la cimenterie de Port-Daniel (...) Ce qu'on me dit, de sources sûres, c'est que les Québécois vont perdre au moins 500 millions dans l'aventure, peut-être 600, peut-être 700 millions.»