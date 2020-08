Revue de presse | Fraudes et SPVM: «On attend le voleur et on vous appelle quand il est dans le cadre de porte?»

« Ce qui m'hallucine, c'est la réponse du SPVM. Tu découvres ce qui est clairement une fraude potentielle et tu te dis que les fraudeurs vont vouloir récupérer les codes d'accès. Qu'un policier déclare à une citoyenne: On ne s'occupe pas de ça, appeler l'Agence (...) C'est quoi l'affaire? On attend le voleur et on vous appelle quand il est dans le cadre de porte? (...) Ici, on peut frauder, la police ne se déplace pas. »