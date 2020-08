Effacer le mot nègre d'un classique d'Agatha Christie | «Le titre est trempé dans le racisme depuis des décennies»

Le roman d'Agatha Christie, Dix petits nègres change de titre, pour retirer le terme nègre.

L'arrière-petit-fils de la romancière britannique a décidé de modifier la version française du livre, une initiative déjà prise dans plusieurs pays.

Il reparaît aujourd'hui sous le titre Ils étaient dix.

James Prichard, a révélé à RTL que selon lui, son arrière-grand-mère n'aurait pas aimé l'idée que quelqu'un soit blessé par une de ses tournures de phrases.

Publié sous le titre anglophone Ten Little Niggers au Royaume-Uni, le roman est devenu dans les années 80, And Then There Were None (Et là, il n'y en a plus eu aucun).

Tout le texte, où le mot nègre apparaît 74 fois, a dû être revu.

Agatha Christie, née le 15 septembre 1890 à Torquay et morte le 12 janvier 1976 à Wallingford, est une femme de lettres britannique, auteur de nombreux romans policiers.