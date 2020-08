Inquiétudes des parents et enseignants face à la rentrée scolaire | «Je trouve qu’on a la couenne un peu mince» - Lise Ravary

«Ça fait au moins deux semaines que le ministre Roberge a partagé son plan pour la rentrée et ils débarquent deux semaines plus tard, à quelques jours de la rentrée, en disant de tout stopper. Ces gens viennent ajouter à l’angoisse. Pensez-vous que le gouvernement, à deux jours de la rentrée, va mettre son plan à terre pour implanter celui des 150 médecins? Non, ce n’est pas possible. Ils m’ont vraiment fait grimper au plafond»