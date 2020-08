Pour diminuer les coûts | Des policiers non armés?

«En 2010, la part du budget de la ville qui allait au service de police était à 13,4%, alors qu’aujourd’hui, il est à 10,8%. Et quand on se compare au 25 plus gros services de police municipaux au Canada, 20 de ceux-ci ont des proportions budgétaires beaucoup plus importantes que Montréal a accordées à la police. On pense que c’est un faux débat»