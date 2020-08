Laisseriez-vous votre fils porter une robe pour aller à l’école ?

«Mais ça éduque non seulement Billy par rapport à ses choix, mais aussi les autres enfants à accepter les autres. L’école, ce n’est pas seulement pour apprendre à lire et à compter, mais aussi pour apprendre à vivre en société. Ce n’est pas acceptable d’intimider et de dénigrer pour un morceau de vêtement, pour la couleur de peau, pour l’orientation sexuelle et pour la religion. Ça va permettre à tout le monde de faire un travail sur soi-même. C’est la job de tous les parents de préparer leurs enfants à la différence»